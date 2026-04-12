Nach Angriff in Gernsbach

Polizisten retten Opfer von Messerangriff das Leben

Ein Streit unter Mitbewohnern in Gernsbach endet mit einem Messerangriff. Nur das schnelle Eingreifen der Polizei verhindert Schlimmeres.

Die Polizisten mussten dem Mann das Leben retten. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Polizisten mussten dem Mann das Leben retten. (Symbolbild)

Gernsbach (dpa/lsw) - Ein 49-Jähriger soll in einer Wohnung in Gernsbach (Kreis Rastatt) seinen 27-jährigen Mitbewohner mit einem Messer so schwer am Arm verletzt haben, dass eintreffende Polizisten sein Leben retten mussten. Aus länger andauernden Streitigkeiten eskalierte der Konflikt so heftig, dass es zu dem schweren Angriff kam, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten führten lebensrettende Maßnahmen durch, bis der Rettungsdienst eintraf. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Der stark alkoholisierte Verdächtige wurde in der Wohnung widerstandslos festgenommen und verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der Mann sollte am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden.

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