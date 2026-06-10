Sportwagenbauer

Porsche-Chef: 911er wird es nicht elektrisch geben

Der Porsche 911 genießt Kultstatus unter Sportwagenfans. Aber wird es ihn künftig auch elektrisch geben? Der Porsche-Chef macht eine klare Ansage.

Porsche 911: Ikonischer Sportwagen. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Porsche 911: Ikonischer Sportwagen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Porsche-Chef Michael Leiters hat einer vollelektrischen Version des Sportwagens 911 eine Absage erteilt. Wo es Sinn mache und der Kunde das wünsche, werde man auch weiterhin in die Elektromobilität investieren, sagte Leiters auf einer Veranstaltung der Fachzeitschrift «Auto, Motor und Sport». Einen 911er werde es nicht elektrisch geben, das könne man sagen. Das sei ein so ein ikonisches Produkt, da müsse der Fortschritt mit der Verbrenner- und Hybrid-Technologie gewährleistet werden.

Porsche steht Leiters zufolge für Technologieoffenheit. Mit dem Taycan sei das Unternehmen einst ein «Pionier der Elektromobilität» gewesen. Es sei eine Frage der Geschwindigkeit, vielleicht sei man etwas zu früh gewesen, sagte der Manager mit Blick auf den Hochlauf der E-Mobilität. Der Sportwagenbauer aus Stuttgart werde den Markt niemals über Kostenführerschaft gewinnen können oder wollen, sondern müsse die besseren, überzeugenderen und emotionaleren Produkte haben als alle anderen. Diese Differenzierung sei die Herausforderung. 

Porsche-Chef Michael Leiters: Kein E-911er. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Porsche-Chef Michael Leiters: Kein E-911er.

Der Taycan ist seit 2019 auf dem Markt. Mittlerweile haben die Zuffenhausener auch zwei vollelektrische SUV-Modelle im Angebot. Die aktuelle 911-Generation gibt es hingegen nur als Verbrenner. In manchen Modellen kommt aber auch ein Hybrid-System zum Einsatz, das einen elektrischen Abgasturbolader nutzt.

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Strategiewechsel in Zuffenhausen

Die Elektro-Modelle von Porsche fanden in der Vergangenheit deutlich weniger Anklang als erwartet. Ex-Vorstandschef Oliver Blume hatte vor seinem Abgang daher noch die Strategie umgekrempelt. Statt einer ambitionierten E-Strategie sollen künftig wieder mehr Verbrenner im Angebot Schub geben. Dafür muss das Unternehmen aber eine Milliardensumme investieren. Leiters hat den Chefposten bei der VW-Tochter im Januar übernommen.

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