Brief an die Mitarbeiter

Brief an die Mitarbeiter

Porsche-Chef Blume kündigt weiteres Sparprogramm an

Absatzminus in China, Zölle in den USA, stockende E-Offensive: Porsche hat Probleme - und muss weiter die Kosten senken. Vorstandschef Oliver Blume wendet sich nun mit einem Brief an die Belegschaft.