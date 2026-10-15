Stuttgarter Autobauer

Porsche präsentiert neues Supersportwagen-Design

Der Sportwagenhersteller Porsche will in Zukunft weniger, aber teurere Luxusautos verkaufen. Einen Vorgeschmack auf die neue Ausrichtung soll der Supersportwagen «Mission S» geben.

Der Wagen mit dem Namen «Mission S» soll das neue Spitzenmodell des Stuttgarter Autobauers werden. Foto: ---/Porsche/dpa
Der Wagen mit dem Namen «Mission S» soll das neue Spitzenmodell des Stuttgarter Autobauers werden.

New York (dpa) - Porsche hat in New York das Design seines neuen Supersportwagens vorgestellt. Der Wagen mit dem Namen «Mission S» soll das neue Spitzenmodell des Stuttgarter Autobauers werden und in der Produktpalette oberhalb der Sportwagen-Ikone 911 angesiedelt sein, teilte Porsche mit. 

«Der Mission S verbindet eine kraftvolle Mittelmotor-Supersportwagenplattform mit einer klaren, von historischen Porsche-Ikonen inspirierten Formensprache», sagte Porsches neuer Chefdesigner Tobias Sühlmann. Anspruch sei es, höchste Ingenieurskunst mit maximaler Flexibilität zu kombinieren. 

Porsche will weniger, aber teurere Autos verkaufen

Der Supersportwagen ist ein Baustein der neuen Unternehmensstrategie des von Ferrari gekommenen Konzernchefs Michael Leiters. Er will Porsches Luxussegment ausbauen und künftig weniger, aber teurere Autos verkaufen. Der Anteil besonders teurer Luxusmodelle soll demnach von rund einem Drittel auf fast die Hälfte steigen. Bis 2030 soll der Durchschnittspreis der teuersten 10.000 verkauften Autos von 270.000 auf 330.000 Euro klettern.

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Zu den technischen Daten des neuen Wagens äußerte sich Porsche nicht. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens sollen allerdings Verbrennungsmotoren wieder eine größere Rolle spielen.

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