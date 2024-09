Poseck: Unwetter-Region fast wieder aufgebaut

Trendelburg (dpa/lhe) - Rund anderthalb Monate nach dem schweren Unwetter im Landkreis Kassel ist die Infrastruktur in den betroffenen Städten und Gemeinden überwiegend wiederhergestellt. «Es ist beeindruckend, was die Menschen hier vor Ort geleistet haben, um die Region nach dem Unwetter wieder aufzubauen», sagte der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) laut einer Mitteilung. Anlass war der zweite Besuch des Politikers in der betroffenen Region.