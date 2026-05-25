Wohnungspolitik im Südwesten

«Positiv überrascht»: Bausparkassen-Chef zu Koalitionspapier

Der Koalitionsvertrag birgt gute Nachrichten für die Häuslebauer im Südwesten, findet der Schwäbisch Hall Bausparkassenvorsitzende Kammann. Er sieht aber offene Fragen bei der Umsetzung der Pläne.

Mike Kammann erklärt, wie er den Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung in Baden-Württemberg einordnet. Foto: Katharina Kausche/dpa
Mike Kammann erklärt, wie er den Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung in Baden-Württemberg einordnet.

Stuttgart/ Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Der Chef der Bausparkasse Schwäbisch Hall, Mike Kammann, sieht im neuen Koalitionsvertrag von Grün-Schwarz wichtige Impulse, um den Wohnungsbau wieder in Schwung zu bringen. Es sei gut, dass die neue Landesregierung neben Mietern auch diejenigen im Blick habe, die Wohneigentum besitzen oder erwerben wollen. «Ich war positiv überrascht, als ich das Dokument gelesen habe», sagte er. 

Zugleich wies er darauf hin, dass die Finanzierung der Vorhaben aufgrund der angespannten Haushaltslage schwierig sei. Insbesondere die beabsichtigte Senkung der Baunebenkosten und die Möglichkeit der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Darlehenszinsen für Eigenheime halte er bei den im Koalitionspapier angestrebten Maßnahmen für wichtig.

Wird die Grunderwerbsteuer bald erstattet?

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

«Die Kosten in Deutschland sind zu hoch», sagte der Vorstandsvorsitzende des Branchenprimus mit Blick auf die Baunebenkosten. Die grün-schwarze Koalition will das ändern: künftig könnte man die Grunderwerbsteuer erstatten, wenn Familien sich das erste eigene Haus kaufen, hieß es im Koalitionsvertrag. 

Wie das konkret funktionieren soll, ist noch nicht klar, orientieren will sich die Landesregierung an einem ähnlichen Modell in Hessen. Hier wird die Grunderwerbsteuer mit einer Förderung von 10.000 Euro pro Käufer maximal bis zur tatsächlichen Höhe in Raten zurückgezahlt. «Die Maßnahme finde ich extrem hilfreich. Das wird die Nachfrage ankurbeln», sagte Kammann.

Kammann trotz allem skeptisch

Der Bausparkassen-Vorsitzende gab aber auch zu bedenken: «Die Umsetzung wird natürlich wegen der Finanzen schwierig werden. Einen tragfähigen Haushalt auf Landesebene hinzubekommen ist für mich das Damoklesschwert.» Auch fehlten Kammann konkrete Maßnahmen im Koalitionspapier. Diese müssten «jetzt relativ schnell entschieden werden, damit es noch Wirkung entfalten kann». Denn der Vorstandschef spricht aus der Praxis: «Wir haben in der Historie viele Erfahrungen gemacht, dass Gesetze und Verordnungen erlassen worden sind, die nachher für die Bau-, Immobilien- und auch Finanzindustrie nicht praxistauglich waren.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weniger neue Bausparverträge – Branche meldet Normalisierung
Banken

Weniger neue Bausparverträge – Branche meldet Normalisierung

Nach dem Boom durch die Zinswende verzeichnen Bausparkassen erneut weniger Neuabschlüsse. Warum Eigenheimsparer trotzdem weiter auf Sicherheit setzen – und welche Zinsen aktuell drin sind.

11.01.2026

Feuerwehr findet Leiche nach Brand in Schwäbisch Hall
Feuer

Feuerwehr findet Leiche nach Brand in Schwäbisch Hall

In Schwäbisch Hall entdeckt die Feuerwehr nach einem Wohnungsbrand einen Toten. Was bisher über das Feuer und die Rückkehr der anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses bekannt ist.

01.09.2025

Nachfrage nach Bausparverträgen von Schwäbisch Hall sinkt
Banken

Nachfrage nach Bausparverträgen von Schwäbisch Hall sinkt

Nach der Zinswende boomte das Geschäft mit Bausparverträgen. Nun zeigt sich auch bei Marktführer Schwäbisch Hall: Der Trend gelangt an ein Ende.

17.02.2025

Bausparverträge

Bauspar-Boom hält an - Entwicklung verliert aber an Tempo

Die Zinswende bescherte dem guten alten Bausparvertrag zuletzt eine Renaissance. Auch 2023 wollten sich viele Menschen günstige Bauzinsen sichern. Die Entwicklung verliert aber etwas Geschwindigkeit.

04.01.2024

Ermittlungen

Mann aus Schwäbisch Hall nach Brandenburg entführt

22.03.2023