Südbaden

«Potenziell gefährlich»: Straftäter flieht aus Psychiatrie

Ein verurteilter Messerangreifer ist aus einem psychiatrischen Krankenhaus entwichen. Die Polizei warnt vor dem Mann und veröffentlicht Fotos von ihm. Wer den Gesuchten sieht, soll sofort 110 wählen.

Der Straftäter ist aus dem Zentrum für Psychiatrie Emmendingen entwichen. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Der Straftäter ist aus dem Zentrum für Psychiatrie Emmendingen entwichen. (Archivbild)

Emmendingen (dpa/lsw) - Ein wegen versuchten Totschlags verurteilter Straftäter ist aus dem Zentrum für Psychiatrie Emmendingen entflohen. Der Mann sei «potenziell gefährlich», sagte ein Polizeisprecher. 

In einer Mitteilung wird er als potenziell fremdgefährdend beschrieben. Die Behörden veröffentlichten auch eine Fahndung mit Fotos des 26-Jährigen. Wer den Mann möglicherweise sieht, solle die Notrufnummer 110 anrufen.

Angaben zum Aussehen

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Ob der 26-Jährige womöglich eine Waffe dabeihat, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Der Mann sei am 1. Mai aus dem psychiatrischen Krankenhaus entwichen. Man sei erst jetzt an die Öffentlichkeit gegangen, weil die Ermittler zuvor alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen mussten.

Der Gesuchte ist den Angaben zufolge etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. «Zum Zeitpunkt der Flucht trug er einen Stoppelbart und war mit einer dunklen Schirmmütze und einem schwarzen Trainingsanzug bekleidet», hieß es.

Bewohner und Polizisten angegriffen

Das Landgericht Freiburg hatte ihn dem Sprecher zufolge im Juli vergangenen Jahres wegen versuchten Totschlags verurteilt. Er habe im November 2024 in einer Flüchtlingsunterkunft mit einem Messer auf einen Bewohner eingestochen und vor seiner Festnahme einen Polizeibeamten verletzt. 

Warum das Gericht den Angeklagten in einer Psychiatrie unterbringen ließ, blieb zunächst offen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weniger Personen aus forensischen Psychiatrien entwichen
Maßregelvollzug in Hessen

Weniger Personen aus forensischen Psychiatrien entwichen

Im vergangenen Jahr sind deutlich weniger Menschen aus dem Maßregelvollzug entwichen. Einige davon waren zum Jahresende noch immer nicht zurück.

05.02.2026

Mutmaßlicher Messerangreifer in Firma muss in Psychiatrie

02.07.2025

Urteilsverkündung

Mordversuche: Täter muss dauerhaft in Psychiatrie

Ein Mann leidet an Halluzinationen und Verfolgungswahn. An einem Nachmittag hört er wieder Stimmen und sticht auf zwei Nachbarn mit Messern ein. Ein Gericht trifft nun eine folgenschwere Entscheidung.

12.03.2024

Kriminalität

Haftbefehl gegen Psychiatrie-Patienten nach Messerangriff

Ein 33-Jähriger aus einer psychiartischen Klinik steht unter Verdacht, während seiner Flucht eine Frau in einem Geschäft getötet zu haben. Ein Richter hat Haftbefehl erlassen.

09.09.2023

Baden-Württemberg

Mann flieht aus Psychiatrie und ersticht 30-Jährige

Pflegekräfte beobachten, wie ein Mann aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden flieht - können ihn aber nicht stoppen. Das hat furchtbare Folgen.

08.09.2023