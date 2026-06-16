Aktionswoche

Prävention gegen Einbrüche: Fast 2.300 Menschen kontrolliert

Im Rahmen einer Aktionswoche setzte die hessische Polizei auf Kontrollen und Prävention. Der Fokus liegt auf bekannte Reisewege und Aufenthaltsorte von Verdächtigen.

Neben etlichen Kontrollen standen auch Präventionsmaßnahmen im Fokus der Aktionswoche. (Symbolbild) Foto: Philip Dulian/dpa
Neben etlichen Kontrollen standen auch Präventionsmaßnahmen im Fokus der Aktionswoche. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lrs) - Bei einer mehrtägigen Kontrollaktion gegen Einbrecher hat die hessische Polizei in der vergangenen Woche knapp 2.300 Personen und mehr als 1.124 Fahrzeuge kontrolliert. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, wurden zudem 38 Gebäude durchsucht und ein Haftbefehl vollstreckt. Im Fokus standen vor allem überregionale Reisewege, Autobahnen und bekannte Aufenthaltsorte von bereits wegen Einbrüche straffällig gewordenen Personen, hieß es. 

Die umfangreichen Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen waren Teil der Aktionswoche gegen Einbruchskriminalität. Unter Federführung des Landeskriminalamtes beteiligten sich alle hessischen Polizeipräsidien an der Aktion. Neben Kontrollen lag der Schwerpunkt auf Präventionsangeboten und Informationsveranstaltungen.

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