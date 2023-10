Premiere in Arena: Bayern-Frauen freuen sich auf XXL-Kulisse

München (dpa) - Die Fußballerinnen des FC Bayern München bestreiten am Wochenende erstmals ein Bundesligaspiel in der Allianz Arena und freuen sich dabei auf eine Rekordkulisse. Für das Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt waren bis Donnerstag rund 17.000 Eintrittskarten verkauft, wie der deutsche Meister mitteilte. So viele Zuschauerinnen und Zuschauer hatten die Münchnerinnen in der Meisterschaft noch nie. Sie hoffen bei der Partie am Samstag (17.55 Uhr/ARD/Magentasport/Dazn) auf mehr als 20.000 Fans.