Prinz Reuß soll weiter vor Gericht aussagen

Frankfurt/Main (dpa) - Im Frankfurter Terrorprozess um die mutmaßliche «Reichsbürger»-Gruppe soll der mutmaßliche Rädelsführer Heinrich XIII. Prinz Reuß seine Aussage am Dienstag (Prozessbeginn 9.30 Uhr) fortsetzen. Bereits am Freitag hatte der Frankfurter Immobilienhändler angegeben, er sei strikter Gegner von Gewalt, zudem weinte er vor Gericht. Zu den Anklagepunkten machte Reuß keine Angaben, diese werden derzeit noch vom Prozess ausgeklammert.

Ebenfalls für Dienstag sind noch Einlassungen der Angeklagten Hans-Joachim H. und Johanna F.-J. geplant. Den neun angeklagten Männern und Frauen wird die Mitgliedschaft in beziehungsweise Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zur Last gelegt. Sie sollen einen Umsturz geplant und auch Tote in Kauf genommen haben. Bis zum Urteil gilt die Unschuldsvermutung.