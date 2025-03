Priscilla Presley teilt Erinnerungen an den «King» mit Fans

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Bei ihrem Besuch in Bad Nauheim will Priscilla Presley Erinnerungen an den «King of Rock ’n’ Roll» aufleben lassen und mit den Fans teilen. Sie genieße es, die Menschen zu treffen, sagte die 79-Jährige in der Kurstadt. Viele von ihnen verehrten die Musiklegende schon lange oder hätten Mütter und Väter, die bereits Elvis-Fans gewesen seien. Durch sie lebe der Musikstar weiter. Vor allem freue sie, dass auch Kinder sich für Elvis und seine Musik begeisterten. «Das ist ein Geschenk.»