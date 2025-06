Private Altersvorsorge: Mehr Mut zum Schließen der Rentenlücke

Mit ETF-Sparplänen privat vorsorgen

Neben staatlich geförderten Vorsorgemaßnahmen wie der Rürup- oder Riester-Rente sind ETF-Sparpläne eine interessante Option zur Vermögensbildung. Exchange Traded Funds (ETFs) bilden die Wertentwicklung eines Aktienindex wie zum Beispiel den Dow Jones ab. Mit Ihnen investieren Anlegerinnen und Anleger nicht in einzelne Aktien oder Fonds, sondern in eine ganze Reihe von börsennotierten Unternehmen – auf diese Weise ist das investierte Geld optimal gestreut, was vor Risiken an der Börse schützt. Ein gutes Beispiel ist der beliebte ETF MSCI World, in dem sich mehr als 1.500 Unternehmen befinden.