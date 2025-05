Bad Hersfeld (dpa) - Die Vorbereitungen für die diesjährigen Bad Hersfelder Festspiele gehen in die heiße Phase. Zum Auftakt der Proben für das Stück «Sommernachtsträume» präsentiert der scheidende Intendant Joern Hinkel an diesem Dienstag (11.00 Uhr) sein Ensemble. Premiere ist am 20. Juni.