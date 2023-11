Probleme bei Bus und Bahn nach Wintereinbruch

Hofheim/Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Wintereinbruch in Hessen müssen Fahrgäste mit Problemen bei Bussen und Bahnen rechnen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) teilten mit, es könne witterungsbedingt auch am Dienstag zu Beeinträchtigungen kommen. «Es ist mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen», erklärte der RMV.

Betroffen ist stellenweise auch der Busverkehr, teilweise eingestellt werde er im Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis und Rheingau-Taunus-Kreis. Ebenfalls teilweise stark betroffen sei der Busverkehr in Wiesbaden, Lahn-Dill-Kreis, Kreis Limburg-Weilburg, Stadt und Landkreis Gießen.

Wegen Unwetterschäden an den Strecken kommen es auf mehreren Bahnlinien zu Teilausfällen. Der RMV nannte am Dienstagmorgen die S2, S3, RB12, RB15, RE20, RB21, RB22, RB45, RB46, RB90, RB95, RB96 und RE99. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn teilte mit, dass die Strecke Hofheim-Niedernhausen-Idstein wegen Bäumen auf den Gleisen gesperrt sei. Eine Räumung in der Nacht sei aus Sicherheitsgründen nicht möglich gewesen.