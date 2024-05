Professor der Goethe-Uni in die Leopoldina aufgenommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Mikrobiologe Volker Müller von der Frankfurter Goethe-Universität ist in die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina aufgenommen worden. Dies teilte die Universität am Mittwoch in Frankfurt mit. Der Professor sei weltweit einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Kohlendioxid-Fixierung durch Bakterien und Archaeen. Dies sind Mikroorganismen mit besonderen Eigenschaften.