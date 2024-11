Boomer in Rente

Prognose: Fachkräftemangel in Hessen verschärft sich

Busse, Handwerk, Altenpflege, Kinderbetreuung: Schon jetzt fehlen an vielen Stellen in Hessens Wirtschaft die Fachkräfte. Laut einer neuen Prognose verschärft sich die Lage in den kommenden Jahren.