Open-Air-Konzerte

Programm für Hessentag wird vorgestellt

Von Roland Kaiser bis Clueso: Welche Stars beim Hessentag die Bühne rocken – und was Besucher sonst noch auf der Festmeile in Fulda erwartet.

Auf dem Fuldaer Domplatz findet zum diesjährigen Hessentag, wie hier im Juli 2022, unter anderem ein Konzert von Roland Kaiser statt. (Archivbild) Foto: Christian Tech/Stadt Fulda/dpa
Fulda (dpa/lhe) - Hessisches Gemeinschaftsgefühl mit Open-Air-Konzerten: Einen Montag vor dem 63. Hessentag in Fulda informiert die Stadt am Mittwoch (11.00 Uhr) über das Programm der Veranstaltung und das Line-Up für die Festtage vom 12. bis 21. Juni. 

Neben einem bunten Familienprogramm erwartet die Besucher eine Reihe von Konzerten namhafter Musiker. Schlager-Ikone Roland Kaiser etwa wird am 13. Juni um 20.00 Uhr in der Domplatzarena auftreten. Songwriter Clueso steht einen Tag später am 14. Juni dort um 20.00 Uhr auf der Bühne. Auch Roxette, Peter Maffay, Sarah Connor, Montez, Avantasia, Giovanni Zarrella und Melissa Naschenweng haben sich bereits angekündigt.

Deutschlands größtes und ältestes Landesfest wird vom 12. bis 21. Juni 2026 in der osthessischen Barockstadt gefeiert. Die Hessentagsstraße soll sich quer durch das Zentrum bis zu den Fulda-Auen erstrecken. Der Domplatz wird als Hessentagsarena Schauplatz der großen Live-Auftritte. Er bietet Platz für mehr als 10.000 Zuschauer und eine besondere Atmosphäre vor barocker Kulisse.

