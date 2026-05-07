Prostituierte mit Falschgeld bezahlt - Festnahme
Ein diskreter Besuch endet mit der Wohnungsdurchsuchung und Festnahme eines 21-Jährigen. Woher stammt das Falschgeld?
Offenbach (dpa/lhe) - Ein 21-Jähriger hat in Offenbach eine Prostituierte mit Falschgeld bezahlt und ist aufgeflogen. Wie die Polizei mitteilte, soll der junge Mann die Prostituierte im August vergangenen Jahres zu sich nach Hause bestellt und mit mehreren gefälschten 100-Euro-Scheinen bezahlt haben.
Später stellte sich heraus, dass auch noch weiteres Falschgeld im Umlauf sei, so die Polizei, die daraufhin die Wohnung des 21-Jährigen durchsuchte. Dabei hätten Beamte der Kriminalpolizei weitere mutmaßlich gefälschte 100-Euro-Scheine gefunden und sichergestellt. Der 21-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Woher die Scheine stammen oder ob der Tatverdächtige diese selbst hergestellt habe, sei derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.