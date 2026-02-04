Acht Jahre Haft

Protest in Freiburg nach Urteil gegen Maja T.

Nach dem Urteil gegen Maja T. in Ungarn demonstrieren in Freiburg rund 100 Menschen. Warum der Schuldspruch so polarisiert.

Demo in Leipzig. Auch in Freiburg haben sich zahlreiche Menschen zu einer Solidaritätsbekundung versammelt. Foto: Sebastian Willnow/dpa
Demo in Leipzig. Auch in Freiburg haben sich zahlreiche Menschen zu einer Solidaritätsbekundung versammelt.

Freiburg (dpa/lsw) - In Freiburg haben sich am Abend aus Protest gegen das Urteil gegen die non-binäre Person Maja T. in Ungarn rund 100 Teilnehmer zu einer Demonstration versammelt. Die Veranstaltung sei überwiegend friedlich verlaufen, teilte die Polizei mit. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Lediglich wegen des Verlaufs der Route kam es kurzzeitig zu einer Unstimmigkeit zwischen Veranstaltern und Polizei. Weitere Zwischenfälle gab es demnach nicht. Die Demonstration wurde am Abend beendet.

Acht Jahre Haft

Der Protest richtete sich gegen das erstinstanzliche Urteil eines Budapester Gerichts, das Maja T. am Mittwoch zu acht Jahren Haft verurteilt hatte. Richter Jozsef Sos sah es als erwiesen an, dass die 25-jährige Person aus der linken Szene in Deutschland an blutigen Angriffen auf mutmaßliche Rechtsextremisten in Budapest beteiligt war. Rund 20 deutsche und andere mutmaßliche Linksextremisten sollen dabei neun Menschen verletzt haben, vier von ihnen schwer.

Kritiker werfen Ungarns Justiz politische Einflussnahme vor. Zuvor hatte auch das Bundesverfassungsgericht die Auslieferung von Maja T. nach Ungarn als rechtswidrig eingestuft. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hatte eine harte Bestrafung gefordert. Politiker der Linken, der Grünen und der SPD fordern die Rücküberstellung von Maja T. nach Deutschland.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Proteste gegen Urteil im Fall Maja T.
Extremismus

Proteste gegen Urteil im Fall Maja T.

Nach dem Urteil gegen Maja T. in Ungarn gehen Unterstützer in Berlin und anderen deutschen Städten auf die Straße. In Berlin wird vereinzelt Pyrotechnik gezündet.

gerade eben

Acht Jahre Haft in Ungarn für Maja T. aus Deutschland
Justiz

Acht Jahre Haft in Ungarn für Maja T. aus Deutschland

In einem hochpolitischen Prozess wird Gewalt gegen mutmaßliche Rechtsextremisten auf Budapests Straßen verhandelt. Ungarns Justiz demonstriert Härte gegenüber der angeklagten Person.

04.02.2026

Ungarn

Deutsche Maja T. in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt

04.02.2026

«Menschenjagd in Budapest»: Fünf Jahre Haft für Hanna S.
Budapest-Komplex

«Menschenjagd in Budapest»: Fünf Jahre Haft für Hanna S.

Das Gericht ist überzeugt: Die junge Frau hat Menschen aus der mutmaßlich rechten Szene beim «Tag der Ehre» brutal attackiert. Am Schluss äußert der Richter noch einen speziellen Appell.

26.09.2025

Ungarn für Asylpolitik verurteilt
Europäischer Gerichtshof

Ungarn für Asylpolitik verurteilt

Seit Jahren geht Ungarn hart mit Flüchtlingen um - und verstößt mehrfach gegen EU-Asylrecht. Der Europäische Gerichtshof fügt Budapest jetzt eine teure Niederlage zu. Viktor Orban reagiert wütend.

13.06.2024