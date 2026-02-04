Protest in Freiburg nach Urteil gegen Maja T.
Nach dem Urteil gegen Maja T. in Ungarn demonstrieren in Freiburg rund 100 Menschen. Warum der Schuldspruch so polarisiert.
Freiburg (dpa/lsw) - In Freiburg haben sich am Abend aus Protest gegen das Urteil gegen die non-binäre Person Maja T. in Ungarn rund 100 Teilnehmer zu einer Demonstration versammelt. Die Veranstaltung sei überwiegend friedlich verlaufen, teilte die Polizei mit.
Lediglich wegen des Verlaufs der Route kam es kurzzeitig zu einer Unstimmigkeit zwischen Veranstaltern und Polizei. Weitere Zwischenfälle gab es demnach nicht. Die Demonstration wurde am Abend beendet.
Acht Jahre Haft
Der Protest richtete sich gegen das erstinstanzliche Urteil eines Budapester Gerichts, das Maja T. am Mittwoch zu acht Jahren Haft verurteilt hatte. Richter Jozsef Sos sah es als erwiesen an, dass die 25-jährige Person aus der linken Szene in Deutschland an blutigen Angriffen auf mutmaßliche Rechtsextremisten in Budapest beteiligt war. Rund 20 deutsche und andere mutmaßliche Linksextremisten sollen dabei neun Menschen verletzt haben, vier von ihnen schwer.
Kritiker werfen Ungarns Justiz politische Einflussnahme vor. Zuvor hatte auch das Bundesverfassungsgericht die Auslieferung von Maja T. nach Ungarn als rechtswidrig eingestuft. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hatte eine harte Bestrafung gefordert. Politiker der Linken, der Grünen und der SPD fordern die Rücküberstellung von Maja T. nach Deutschland.