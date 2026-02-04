Protest in Freiburg nach Urteil gegen Maja T.

Freiburg (dpa/lsw) - In Freiburg haben sich am Abend aus Protest gegen das Urteil gegen die non-binäre Person Maja T. in Ungarn rund 100 Teilnehmer zu einer Demonstration versammelt. Die Veranstaltung sei überwiegend friedlich verlaufen, teilte die Polizei mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Lediglich wegen des Verlaufs der Route kam es kurzzeitig zu einer Unstimmigkeit zwischen Veranstaltern und Polizei. Weitere Zwischenfälle gab es demnach nicht. Die Demonstration wurde am Abend beendet.

Acht Jahre Haft

Der Protest richtete sich gegen das erstinstanzliche Urteil eines Budapester Gerichts, das Maja T. am Mittwoch zu acht Jahren Haft verurteilt hatte. Richter Jozsef Sos sah es als erwiesen an, dass die 25-jährige Person aus der linken Szene in Deutschland an blutigen Angriffen auf mutmaßliche Rechtsextremisten in Budapest beteiligt war. Rund 20 deutsche und andere mutmaßliche Linksextremisten sollen dabei neun Menschen verletzt haben, vier von ihnen schwer.