Dreier-Debatte

Protest vor dem Triell gegen AfD-Auftritt im SWR

Streit um das SWR-Triell: Während die Spitzenkandidaten im Römerkastell in der Maske sitzen, wird draußen gegen die AfD protestiert.

Protest gegen rechts vor dem Aufzeichnungsort der Sendung. Foto: Katharina Kausche/dpa
Protest gegen rechts vor dem Aufzeichnungsort der Sendung.

Stuttgart (dpa/lsw) - Dutzende Demonstranten haben unmittelbar vor der Live-Übertragung des SWR-Triells zur Landtagswahl vor dem Aufzeichnungsort in Stuttgart gegen die AfD demonstriert. Das Aktionsbündnis «Stuttgart gegen Rechts» hatte dazu aufgerufen. «Wir demonstrieren gegen die Einladung von Markus Frohnmaier zu dem Triell, weil wir der Meinung sind, dass der SWR zwar die journalistische Pflicht hat, gesellschaftliche Debatten abzubilden - aber das bedeutet nicht, dass man einem Antidemokraten, der den Sender am liebsten abschaffen würde, unreflektiert eine Bühne bieten muss», sagte der Sprecher des Bündnisses, Dominik Schmeiser. 

In der Sendung «Die Debatte - wer überzeugt Baden-Württemberg?» treffen die Spitzenkandidaten Manuel Hagel (CDU), Cem Özdemir (Grüne) und Markus Frohnmaier (AfD) am Abend aufeinander. Die Einladung der AfD in die Debatte hatte im Vorfeld bereits für Kritik gesorgt. Der Sender argumentiert mit dem Prinzip der abgestuften Chancengleichheit. 

Die CDU ist in Umfragen derzeit weiter mit Abstand stärkste Kraft, auch wenn die Grünen in der Wählergunst aufholen. Die AfD liegt auf dem dritten Platz. Deutlich abgeschlagen kommen die anderen Parteien. Am 8. März findet die Landtagswahl statt. Amtsinhaber Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt nicht mehr an. 

Auch Kretschmann hatte die Einladung der AfD im Vorfeld der Wahlsendung kritisiert. «Das finde ich nicht richtig», sagte der Grünen-Politiker auf die Frage eines Journalisten in Stuttgart. «Der wird ja nun auf keinen Fall Ministerpräsident - das ist ja nun offenkundig, nach Aussage aller anderen Parteien, dass mit dem gar niemand koalieren will.»

