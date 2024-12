Provenienzforschung: Auf Spurensuche in hessischen Museen

Kassel/Hanau/Hünfeld (dpa/lhe) - Mit einem sogenannten Erstcheck hat der Museumsverband Hessen seit Anfang März in drei Museen geprüft, ob es sich bei dort vorhandenen Werken um NS-Raubgut handelt. Nun liegen erste Ergebnisse vor. Wie der Verband in Kassel mitteilte, bestehen bei allen drei Museumssammlungen in Hanau, Hünfeld (Kreis Fulda) und Korbach (Waldeck-Frankenberg) Anhaltspunkte, die weitere, vertiefende Recherchen notwendig machen.