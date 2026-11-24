Prozess gegen AfD-Politiker Dorow im Juni 2027
Bei einer Rede in Gießen soll Kevin Dorow eine NS-Parole verwendet haben. Nun muss sich der AfD-Politiker, der in den Schleswig-Holsteinischen Landtag einziehen will, vor Gericht verantworten.
Gießen (dpa) - Der schleswig-holsteinische AfD-Politiker Kevin Dorow muss sich voraussichtlich am 10. Juni 2027 vor dem Amtsgericht Gießen wegen Äußerungen während des Gründungstreffens der AfD-Jugendorganisation verantworten. Das Amtsgericht habe die Anklage zugelassen, teilte die Staatsanwaltschaft in der hessischen Stadt mit. Die Anklagebehörde wirft dem 28-Jährigen die Verwendung eines Kennzeichens einer ehemaligen NS-Organisation vor.
Aussichtsreicher Listenplatz in Schleswig-Holstein
Dorow, der gerade auf Platz drei der AfD-Landesliste für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein im kommenden April gewählt wurde, soll in seiner Bewerbungsrede für den Vorstand der Generation Deutschland am 29. November 2025 die Parole «Jugend muss durch Jugend geführt werden» verwendet haben. «Hierbei handelt es sich um eine von der Hitlerjugend während der Zeit des Nationalsozialismus allgemein bekannte Propaganda-Parole, die unter anderem von Adolf Hitler und Baldur von Schirach mehrfach zitiert wurde», erklärte die Staatsanwaltschaft Gießen.
Politiker verweist auf Zeit vor Nationalsozialismus
Später sagte Dorow dazu, der Ausspruch «Jugend muss durch Jugend geführt werden» stamme aus der Wandervogelbewegung, also aus einer Zeit vor dem Nationalsozialismus und damit lange, bevor die Hitlerjugend überhaupt existierte. Er sehe keinerlei Anlass, sich von dieser inhaltlich in keiner Weise verwerflichen Aussage zu distanzieren.