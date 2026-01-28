Gequälte Rinder

Prozess gegen Mitarbeiter im Tierschutzskandal eingestellt

Überraschende Wendung im Verfahren vor dem Landgericht Memmingen: Nun müssen sich nur noch die beschuldigten Bauern vor der Kammer verantworten, weil sie ihre Rinder leiden gelassen haben sollen.

Erneut stehen Landwirte im Allgäuer Tierschutzskandal vor dem Landgericht Memmingen. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Erneut stehen Landwirte im Allgäuer Tierschutzskandal vor dem Landgericht Memmingen. (Archivbild)

Memmingen (dpa/lby) - Das Landgericht Memmingen hat am zweiten Prozesstag das Verfahren gegen zwei Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebs im Allgäu eingestellt. Wie ein Sprecher des Landgerichts bestätigte, stehen die beiden Hauptangeklagten Landwirte weiter vor Gericht. Zunächst hatte die «Allgäuer Zeitung» darüber berichtet. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Den Bauern, einem Vater und seinem Sohn, sowie den beiden Angestellten wurde ursprünglich vorgeworfen, in 58 Fällen teils massiv gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben. Zum Zeitpunkt der Kontrollen bewirtschafteten sie einen Milchviehbetrieb in Bad Grönenbach im Allgäu mit Nebenstellen unter anderem in Baden-Württemberg. 

Geiz als mutmaßliches Tatmotiv

Sie sollen die Rinder leiden gelassen haben, um Geld für den Tierarzt zu sparen. Die Tiere sollen dadurch laut Anklageschrift «länger anhaltende erhebliche Schmerzen» erlitten haben. Weiter sollen Tiere schwer misshandelt worden sein. 

Laut Gericht ist das Verfahren gegen einen Mitarbeiter gegen eine Geldauflage von 1.800 Euro eingestellt worden. «Juristische Voraussetzung dafür ist geringe Schuld», sagte der Sprecher.

Das Verfahren gegen den zweiten Mitarbeiter sei aufgrund eines Strafbefehls des Amtsgerichts Memmingen eingestellt worden, da die zu erwartende Strafe im laufenden Prozess im Vergleich zum Strafbefehl kaum ins Gewicht gefallen wäre. 

Verteidigung fordert weiter Freispruch

Die Verteidigung der beiden Hauptangeklagten sieht laut Gerichtssprecher weiter keine Schuld ihrer Mandanten und fordert einen Freispruch oder eine Einstellung des Verfahrens gegen eine geringe Geldstrafe. Die Kammer hingegen habe durchklingen lassen, dass für sie eine Geldstrafe in Betracht komme.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tierschutzskandal: Anwalt fordert Freispruch im Prozess
Gequälte Rinder

Tierschutzskandal: Anwalt fordert Freispruch im Prozess

Zwei Allgäuer Landwirte sollen aus Geiz 58 Rinder massiv leiden gelassen haben. Über die Hälfte musste getötet werden. Nun stehen sie dafür vor dem Landgericht Memmingen.

20.01.2026

Allgäuer Tierschutzskandal: Landwirte erneut vor Gericht
Tierquälerei

Allgäuer Tierschutzskandal: Landwirte erneut vor Gericht

2019 lösen Videoaufnahmen, die aus einem Milchviehbetrieb im Allgäu stammen sollen, bundesweit Empörung aus. Doch die gerichtliche Aufarbeitung zieht sich. Jetzt soll es einen neuen Anlauf geben.

21.11.2025

Verfahren in Allgäuer Tierschutzskandal eingestellt
Justiz

Verfahren in Allgäuer Tierschutzskandal eingestellt

Einem Landwirt und dessen Söhnen wird massive Tierquälerei vorgeworfen. Nun hat das Landgericht Memmingen das Verfahren gegen sie eingestellt.

28.03.2025

Gericht: Verfahren gegen Ofarim endgültig eingestellt
Musiker

Gericht: Verfahren gegen Ofarim endgültig eingestellt

Gil Ofarim hatte sich einen antisemitischen Vorfall nur ausgedacht. Nach der Zahlung einer Geldauflage wird das Verfahren gegen ihn endgültig eingestellt. Der Musiker muss aber noch einiges zahlen.

21.08.2024

Landgericht Memmingen

Prozess gegen drei Bauern wegen Tierschutzverstößen geplatzt

07.07.2023