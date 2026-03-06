Prozess um Brandanschlag auf Café – 15-Jähriger sagt aus

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 15-Jähriger, der einen Sprengsatz in ein Café in Bockenheim geworfen haben soll, ist vor dem Landgericht Frankfurt angeklagt. Der Prozess sei am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit gestartet, sagte eine Gerichtssprecherin. Der Angeklagte habe zur mutmaßlichen Tat ausgesagt. Weitere Details nannte sie nicht.

Der 15-jährige Niederländer ist wegen versuchten Mordes, besonders schwerer Brandstiftung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion angeklagt. Laut Anklage soll er mit einem Freund im August 2025 über Snapchat aufgefordert worden sein, gegen Geld eine Gewalttat im Ausland zu begehen.