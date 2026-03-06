Gericht

Prozess um Brandanschlag auf Café – 15-Jähriger sagt aus

Er soll mit einem Freund per Snapchat ein Angebot bekommen haben. Weil er einen Sprengsatz in ein Café geworfen haben soll, ist er nun angeklagt.

Der Prozess ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit gestartet. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Der Prozess ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit gestartet. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 15-Jähriger, der einen Sprengsatz in ein Café in Bockenheim geworfen haben soll, ist vor dem Landgericht Frankfurt angeklagt. Der Prozess sei am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit gestartet, sagte eine Gerichtssprecherin. Der Angeklagte habe zur mutmaßlichen Tat ausgesagt. Weitere Details nannte sie nicht.

Der 15-jährige Niederländer ist wegen versuchten Mordes, besonders schwerer Brandstiftung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion angeklagt. Laut Anklage soll er mit einem Freund im August 2025 über Snapchat aufgefordert worden sein, gegen Geld eine Gewalttat im Ausland zu begehen. 

Er habe schließlich einen Sprengsatz in ein Café im Frankfurter Stadtteil Bockenheim geworfen. Im Café seien zu dem Zeitpunkt fünf Menschen gewesen, darunter auch der Betreiber. Der Prozess findet wegen des Alters des Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

