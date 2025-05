Prozess um China-Spionage startet in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Wegen des Verdachts der Spionage für China müssen sich von Dienstag (13.30 Uhr) an in Düsseldorf drei Deutsche vor Gericht verantworten. Das Trio soll laut der Bundesanwaltschaft Informationen über Militärtechnik an den chinesischen Geheimdienst MSS verraten haben. Die Angeklagten sollen auch drei Speziallaser beschafft und ohne Genehmigung nach China ausgeführt haben.