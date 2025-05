Prozess um eingemauerte Leiche in Stuttgart beginnt

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Tat klingt wie die Handlung aus einem schlechten Krimi, soll sich nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft aber genau so im Stuttgarter Süden zugetragen haben: Weil er seine Lebenspartnerin erst getötet und die Leiche dann in einem Treppenhaus eingemauert haben soll, muss sich ein 47-Jähriger von Freitag an (9.00 Uhr) vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten.