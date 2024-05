Prozess um getötete 14-Jährige fortgesetzt: Urteil möglich

Kassel (dpa/lhe) - Der Prozess um den gewaltsamen Tod einer 14-Jährigen aus dem nordhessischen Bad Emstal wird am Mittwoch (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Kassel fortgesetzt. Nach Angaben des Gerichts sollen am dritten Verhandlungstag möglichst die Schlussplädoyers gehalten und ein Urteil gesprochen werden. Zuvor werden die Aussagen eines psychiatrischen Sachverständigen sowie eines weiteren Zeugen erwartet.

Vor Gericht steht ein 21 Jahre alter Bekannter der 14-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem deutschen Staatsangehörigen vor, die Jugendliche zur Befriedigung des Geschlechtstriebs erwürgt zu haben. Er soll die Leiche in sexuell motivierter Weise berührt und dies gefilmt und fotografiert haben. Die Schülerin war am 28. September vergangenen Jahres tot am Rande eines Feldwegs in Bad Emstal (Landkreis Kassel) entdeckt worden. Sie war seit dem Vorabend vermisst worden.