Prozess um Messerattacke unter Drogenhändlern beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine lebensgefährliche Messerattacke unter Drogenhändlern steht von diesem Donnerstag an im Mittelpunkt eines Prozesses vor dem Landgericht Frankfurt. Angeklagt ist ein 28-Jähriger wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Er soll am Silvestertag vergangenen Jahres seinen Kontrahenten im Frankfurter Bahnhofsviertel mit einem Küchenmesser sechs Mal in den Oberkörper gestochen haben. Dem lebensgefährlich Verletzten gelang zunächst die Flucht in einen Kiosk. Von dort aus wurde er in die Klinik gebracht, wo er durch eine Notoperation gerettet werden konnte.