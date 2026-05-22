Prozess um Palästina-Aktivisten: Greta Thunberg vor Ort

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Prozess um den Angriff auf ein israelisches Rüstungsunternehmen in Ulm hat sich am vierten Verhandlungstag eine prominente Zuschauerin im Gerichtssaal eingefunden: die schwedische Klima- und Gaza-Aktivistin Greta Thunberg.

Die 23-Jährige ist bekannt für ihren Einsatz gegen den Klimawandel, hat ihren Aktivismus zuletzt aber auch auf Menschenrechte und den Nahostkonflikt ausgeweitet. Im Juni 2025 war sie an Bord des Hilfsschiffs «Madleen», das mit Hilfsgütern für den Gazastreifen unterwegs war – die israelische Marine stoppte das Schiff jedoch in internationalen Gewässern und leitete es nach Israel um. Im Dezember 2025 nahm sie in London an einer Protestaktion von Mitgliedern der Gruppe Palestine Action teil, bei der die Polizei einschritt.