Prozess um Versicherungsbetrug bei Baufirma in Millionenhöhe

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Geschäftsführer und zwei Buchhalter einer Baufirma müssen sich wegen Sozialversicherungsbetrugs in zweistelliger Millionenhöhe vor Gericht verantworten. Der Prozess beginnt am heutigen Freitag am Landgericht Frankfurt. Hauptangeklagte sind die beiden 33 und 67 Jahre alten Geschäftsführer des Unternehmens aus dem Rhein-Main-Gebiet, das zahlreiche Arbeiter auf Baustellen in ganz Deutschland schwarz beschäftigt haben soll. Den 47 und 64 Jahre alten Mitangeklagten aus der Buchhaltung der Firma wird Beihilfe vorgeworfen. Die Taten erstreckten sich laut Anklage auf den Zeitraum zwischen 2015 und 2020. Einer der Hauptangeklagten sitzt in Untersuchungshaft. Die Wirtschaftsstrafkammer hat vorerst vier Verhandlungstage bis Mitte April terminiert.