Prozesse gegen mutmaßliche «Reichsbürger»-Terrorgruppe

Frankfurt/Stuttgart/Karlsruhe (dpa) - Mit Zeugenbefragungen wird an diesem Mittwoch (9.30 Uhr) der Prozess gegen eine mutmaßliche «Reichsbürger»-Terrorgruppe vor dem Oberlandesgericht Frankfurt fortgesetzt. Kriminalbeamte sollen zur Person von Heinrich XIII. Prinz Reuß befragt werden, ein Frankfurter Unternehmer, der als Rädelsführer angeklagt ist. Unterdessen gehen die Ermittlungen gegen die Gruppierung weiter, am Dienstag hatte es eine weitere Razzia gegen mutmaßliche Unterstützer in Baden-Württemberg, Sachsen und Schleswig-Holstein gegeben.

In Frankfurt wird neun Angeklagten vorgeworfen, Mitglieder in einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein beziehungsweise diese unterstützt zu haben. Es soll ein bewaffneter Umsturz geplant gewesen sein. Dabei hätten die Angeklagten bewusst Tote in Kauf genommen, meint die Anklage. In Grundzügen sollen sie schon Strukturen für eine eigene Staatsordnung ausgearbeitet haben, Reuß habe man als Staatsoberhaupt vorgesehen.