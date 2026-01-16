Prüfungsbetrug geht schief – Mann mit Ohrstöpsel in Klinik

Mannheim (dpa) - Ein Mann hat bei einer theoretischen Führerscheinprüfung in Mannheim mit versteckten Hilfsmitteln betrogen und ist deshalb ins Krankenhaus gekommen. Der 26-Jährige trug einen Funkwellenempfänger am Körper und den dazugehörigen Ohrstöpsel im Ohr, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dies bemerkte der Prüfer, sprach den Mann daraufhin an und alarmierte die Polizei.