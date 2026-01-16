Bild
Mannheim

Prüfungsbetrug geht schief – Mann mit Ohrstöpsel in Klinik

Ein Mann will bei der Führerscheinprüfung schummeln – mit technischen Hilfsmitteln. Warum der Versuch für ihn im Krankenhaus endet.

Ein Fahrschüler wollte bei der Führerscheinprüfung mit technischen Hilfsmitteln betrügen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Ein Fahrschüler wollte bei der Führerscheinprüfung mit technischen Hilfsmitteln betrügen. (Symbolbild)

Mannheim (dpa) - Ein Mann hat bei einer theoretischen Führerscheinprüfung in Mannheim mit versteckten Hilfsmitteln betrogen und ist deshalb ins Krankenhaus gekommen. Der 26-Jährige trug einen Funkwellenempfänger am Körper und den dazugehörigen Ohrstöpsel im Ohr, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dies bemerkte der Prüfer, sprach den Mann daraufhin an und alarmierte die Polizei.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Da der Prüfling den Stöpsel nicht selbst entfernen konnte, brachten die Beamten ihn ins Krankenhaus, wie es hieß. Die Prüfung endete damit vorzeitig, der Führerschein bleibt vorerst verwehrt. Die Behörden prüfen wegen des Vorfalls am Donnerstag nun mögliche Datenschutzverstöße. Der mutmaßliche Betrug werde nicht strafrechtlich untersucht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wie auf dem Weg zum Führerschein betrogen wird
Verkehr

Wie auf dem Weg zum Führerschein betrogen wird

Auch in Hessen gibt es immer wieder zu Tricksereien in der theoretischen Führerscheinprüfung. Die Techniken werden ausgefeilter. Was hat das für Folgen?

26.03.2025

Betrug bei theoretischer Führerscheinprüfung - Tüv warnt
Verkehr

Betrug bei theoretischer Führerscheinprüfung - Tüv warnt

Immer wieder kommt es auch in Hessen zu Betrügereien in der theoretischen Führerscheinprüfung. Das kann sich auf die Sicherheit im Straßenverkehr auswirken, warnen Experten.

26.03.2025

Fast jeder Zweite fällt durch Führerschein-Prüfung
Mobilität

Fast jeder Zweite fällt durch Führerschein-Prüfung

Der Führerschein wird immer teurer - und doch versuchen so viele Menschen wie nie, die Fahrerlaubnis zu erlangen. Häufig kommt es dabei zu Enttäuschungen.

04.03.2025

Durchfallquoten für Führerschein auf neuem Höchststand
TÜV-Bericht

Durchfallquoten für Führerschein auf neuem Höchststand

Für viele junge Erwachsene ist der Führerschein ein wichtiger Schritt in die Unabhängigkeit. Auf dem Weg dorthin scheitern viele an den Prüfungen und brauchen mehrere Versuche. Ein Trend, der sich fortsetzt.

12.03.2024

Umfrage

Keine klare Mehrheit für Führerscheinprüfung für Senioren

Immer wieder ist die regelmäßige Überprüfung der Fahrtauglichkeit von älteren Menschen in der Diskussion. Große Unterschiede gibt es bei den Altersgruppen, wie eine Umfrage herausgefunden hat.

26.09.2023