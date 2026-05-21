Hohe Ehre

Pur-Sänger Hartmut Engler bekommt Bundesverdienstkreuz

Seit über vier Jahrzehnten prägt Hartmut Engler mit seiner Band Pur die deutsche Musikszene. Nun wird er für sein soziales Engagement gewürdigt - mit einer hohen Auszeichnung.

Pur-Frontmann Hartmut Engler bekommt eine hohe Auszeichnung. Foto: Franziska Kraufmann/dpa
Pur-Frontmann Hartmut Engler bekommt eine hohe Auszeichnung.

Bietigheim-Bissingen (dpa) - Der Sänger der Popband Pur, Hartmut Engler, ist im baden-württembergischen Bietigheim-Bissingen mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. «Hartmut Engler hat unserer Gesellschaft weit mehr gegeben als große Konzertmomente und erfolgreiche Alben», sagte Oberbürgermeister Jürgen Kessing (SPD) in seiner Rede am Abend laut Mitteilung. 

Der 64-Jährige erhält die Auszeichnung demnach für seine herausragenden kulturellen und gesellschaftlichen Verdienste. Der Pur-Frontmann habe die deutsche Musiklandschaft über Jahrzehnte hinweg entscheidend geprägt und Millionen Menschen mit seinen Songs begleitet, würdigte Kessing. Außerdem setze er sich seit Jahren auch für soziale Belange ein.

Prägende Musik und soziales Engagement

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Engler war den Angaben zufolge viele Jahre Schirmherr der Kinderhilfsaktion Herzenssache. Zudem engagiere er sich unter anderem für die SOS-Kinderdörfer, für den Verein Dunkelziffer gegen sexuellen Missbrauch an Kindern sowie für Menschen mit Demenz.

Der Musiker steht seit über vier Jahrzehnten mit Pur auf der Bühne. Die Band, einst gegründet in Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg), hatte 1990 mit «Lena» ihren ersten Single-Charts-Erfolg. Das Album «Abenteuerland» (1995) gehört zu den meistverkauften deutschsprachigen Alben jemals.

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