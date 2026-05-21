Pur-Sänger Hartmut Engler bekommt Bundesverdienstkreuz

Bietigheim-Bissingen (dpa) - Der Sänger der Popband Pur, Hartmut Engler, ist im baden-württembergischen Bietigheim-Bissingen mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. «Hartmut Engler hat unserer Gesellschaft weit mehr gegeben als große Konzertmomente und erfolgreiche Alben», sagte Oberbürgermeister Jürgen Kessing (SPD) in seiner Rede am Abend laut Mitteilung.

Der 64-Jährige erhält die Auszeichnung demnach für seine herausragenden kulturellen und gesellschaftlichen Verdienste. Der Pur-Frontmann habe die deutsche Musiklandschaft über Jahrzehnte hinweg entscheidend geprägt und Millionen Menschen mit seinen Songs begleitet, würdigte Kessing. Außerdem setze er sich seit Jahren auch für soziale Belange ein.

Prägende Musik und soziales Engagement

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Engler war den Angaben zufolge viele Jahre Schirmherr der Kinderhilfsaktion Herzenssache. Zudem engagiere er sich unter anderem für die SOS-Kinderdörfer, für den Verein Dunkelziffer gegen sexuellen Missbrauch an Kindern sowie für Menschen mit Demenz.