Qual der Wahl für Azubis - tausende Lehrstellen unbesetzt

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Zu Beginn des neuen Lehr- und Ausbildungsjahrs sind bei vielen Betrieben in Hessen noch Plätze für die jungen Bewerber unbesetzt. Schon lange hat sich der Ausbildungsmarkt gedreht, und den zahlreichen offenen Stellen stehen auch angesichts des demografischen Wandels immer weniger potenzielle Bewerber gegenüber - und die haben in der Regel die Qual der Wahl, in welchem Betrieb sie ins Berufsleben starten möchten. Einige Branchen stellt die Situation vor wachsende Schwierigkeiten, denn der Azubi-Mangel von heute ist der Fachkräftemangel von morgen. Woher kommen die Probleme und wie lässt sich gegensteuern?