Ernteerträge

Qualitätseinbußen bei Ernte wegen Hitze und Dürre

Der Sommer mit Hitzerekorden hat den Landwirten zu schaffen gemacht. Welche Kulturen waren regional besonders betroffen?

Dürre führte zu Einbußen. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Dürre führte zu Einbußen. (Archivbild)

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Der Weizenertrag ist nach Angaben des Hessischen Bauernverbandes trotz Hitze und Trockenheit in diesem Jahr stabil, aber regional unterschiedlich. Im Durchschnitt habe der Ertrag bei 72,6 Dezitonnen oder umgerechnet 7.260 Kilogramm pro Hektar gelegen. Je nach Region und Sorte werde er auf 65 bis 90 Dezitonnen geschätzt, «unterdurchschnittlich bis durchschnittlich» sei das, so eine Sprecherin des Verbands.

Bei anderen Kulturen haben Dürre und Hitze in diesem Sommer nach Angaben des Bauernverbandes je nach Standort zu unterschiedlich starken Ertrags- und Qualitätseinbußen geführt. Besonders betroffen seien regional Kartoffeln, Mais, Zuckerrüben sowie einzelne Obstkulturen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Dürre und Hitze belasten Ernten – Direktvermarkter leiden
Ernte

Dürre und Hitze belasten Ernten – Direktvermarkter leiden

Kartoffeln, Obst und Gemüse: Dürre und dadurch schmalere Ernten haben vor allem den Direktvermarktern in diesem Sommer zu schaffen gemacht. Was das für die Verbraucher und für die Höfe bedeutet.

10.10.2026

Analyse: Kartoffelernte bricht durch Hitze und Dürre ein
Folgen für die Landwirtschaft

Analyse: Kartoffelernte bricht durch Hitze und Dürre ein

Dürre und Hitze im Sommer 2026 setzen der Kartoffelernte in Nordwesteuropa stark zu. In Deutschland droht laut Analyse der größte Verlust seit Jahren.

17.09.2026

Dürre schrumpft die Ernte - Bauern unter Druck
Landwirtschaft

Dürre schrumpft die Ernte - Bauern unter Druck

Sengende Sonne, anhaltende Trockenheit: Bei der Ernte 2026 haben die Mähdrescher weniger Getreide von den Äckern geholt, wie die Branche ermittelte. Viele Höfe trifft das in ohnehin angespannter Zeit.

18.08.2026

«Getreide verbrennt»: Dürre schmälert Ernte 2026
Landwirtschaft

«Getreide verbrennt»: Dürre schmälert Ernte 2026

Mähdrescher sind noch auf einigen Feldern unterwegs. Doch nach viel Hitze und wenig Wasser sind die Ertragsaussichten der Bauern in manchen Regionen gedrückt. Kommt das bei den Supermarktpreisen an?

13.08.2026

Sorge um die Ernte: Dürre und Hitze treffen Europas Bauern
Folgen der Trockenheit

Sorge um die Ernte: Dürre und Hitze treffen Europas Bauern

Staubtrockene Felder, Gluthitze: Landwirte stehen wegen Einbußen bei der Getreideernte, hoher Kosten und Futterknappheit unter Druck. In Spanien und Frankreich leiden Obst, Oliven und Gemüse.

06.08.2026