Quartett um Anyomi und Senß verlässt Eintracht Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt geht ohne die beiden deutschen Nationalspielerinnen Nicole Anyomi und Elisa Senß sowie die Schweizerinnen Géraldine Reuteler und Nadine Riesen in die kommende Saison. Das Quartett wird den Fußball-Bundesligisten im Sommer verlassen. Wie die Eintracht mitteilte, laufen die Verträge von Anyomi, Reuteler und Riesen aus. Senß mache von einer Ausstiegsklausel Gebrauch. Zu welchen Vereinen die Spielerinnen wechseln, blieb zunächst offen.

Das Quartett wird nach dem letzten Spieltag gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag (14.00 Uhr) verabschiedet. Mit einem Sieg würden sich die Frankfurterinnen den dritten Platz sichern, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt. Senß (gesperrt) und Anyomi (verletzt) werden gegen Union aber nicht zum Einsatz kommen.

Abgänge tun der Eintracht weh

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Die vier Abgänge dürften eine große Lücke in den Kader der Eintracht reißen, denn alle vier Spielerinnen zählten zuletzt zu den Leistungsträgerinnen. Man sehe die Abgänge «mit einem weinenden und einem lachenden Auge», sagte Frankfurts Sportdirektorin Babett Peter. «Gerne haben wir unsere Leistungsträgerinnen bei der Eintracht und sind traurig, wenn diese uns verlassen.»