Queerfeindlicher Angriff in Frankfurt - ein Mann verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Männer aus der queeren Community sind in Frankfurt am Main in der Nacht von zwei anderen Männern angegriffen worden. Die Polizei sprach in ihrer Mitteilung von einem queerfeindlichen Übergriff. Demnach hatte erst ein Unbekannter die beiden 28 und 26 Jahre alten Männer angegriffen. Ein zweiter Täter fuhr daraufhin mit dem Fahrrad vorbei und schlug dem Älteren der beiden mit der Hand ins Gesicht. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt.