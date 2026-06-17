Streit

Rabiater Autofahrer schubst Frau in einen Acker

Eine Fußgängerin wird von einem Autofahrer fast umgefahren. Dann eskaliert die Situation.

Bei Bad Saulgau sind eine Fußgängerin und ein Autofahrer aneinandergeraten. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Bei Bad Saulgau sind eine Fußgängerin und ein Autofahrer aneinandergeraten. (Symbolbild)

Bad Saulgau (dpa/lsw) - Ein Mann soll eine Fußgängerin auf einem Gemeindeverbindungsweg bei Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) in einen Acker gestoßen und getreten haben. Polizeiangaben zufolge war die 46-Jährige am Dienstagmorgen zu Fuß unterwegs, als der Mann mit seinem Auto sehr knapp von hinten an ihr vorbeigefahren sein soll. 

Die Frau brachte daraufhin mit Gesten ihr Unverständnis zum Ausdruck. Ihren Angaben nach wendete der Autofahrer darauf, stieg aus, stieß sie in den Acker, trat ihr gegen die Füße und nahm ihr Handy weg. Nachdem sie wieder aufgestanden war, soll er auf sie zugefahren sein und sie leicht touchiert haben. Dann soll er davongefahren und das Handy der Frau aus dem Autofenster geworfen haben.

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