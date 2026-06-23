Radfahrer bei Frontalzusammenstoß lebensgefährlich verletzt
Eine Autofahrerin lässt sich offenbar von ihrem Handy ablenken. Ihr Wagen gerät auf die Gegenfahrbahn. Dort ist in jenem Moment ein Mann mit einem Rennrad unterwegs.
Neckargemünd (dpa/lsw) - Ein Rennradfahrer ist beim Frontalzusammenstoß mit einem Auto bei Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) lebensgefährlich verletzt worden. Polizeiangaben zufolge durchschlug der 27-Jährige die Windschutzscheibe und wurde ins Fahrzeuginnere geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.
Nach ersten Erkenntnissen hatte die 66 Jahre alte Autofahrerin am Mittag am Steuer ihr Handy genutzt, war abgelenkt und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Radfahrer. Sie selbst verletzte sich leicht.