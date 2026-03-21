Alkohol im Spiel?

Radfahrer fliegt über Auto - Begleiter schlägt Scheibe ein

Nach einem Sturz prallt ein Radfahrer mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe eines Autos. Sein Begleiter wählt einen ungewöhnlichen Weg, um Hilfe zu holen.

Der Radfahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Der Radfahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Bad Saulgau (dpa/lsw) - Eine Fahrradtour zweier Männer in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) ist mit einem Unfall und einer eingeschlagenen Fensterscheibe geendet. Der 36-Jährige und der 37-Jährige waren am frühen Morgen unterwegs, als der 36-Jährige in einer Kurve seine Geschwindigkeit unterschätzte, wie die Polizei mitteilte. 

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Daraufhin sei der Radfahrer gegen ein geparktes Auto geprallt, mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe gestoßen und über das Autodach geflogen, sodass er hinter dem Wagen auf dem Boden gelandet sei. Dabei wurde er insbesondere im Gesicht verletzt.

Sein Begleiter habe versucht, Hilfe zu holen, indem er bei einem Wohnhaus mehrfach geklingelt habe. Als dort niemand geöffnet habe, habe er eine Fensterscheibe am Haus eingeschlagen. Ein Anwohner bemerkte dies den Angaben nach und verständigte die Polizei.

Bei beiden Männern bestand demnach der Verdacht, dass sie unter Alkoholeinfluss standen. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige muss zudem für die kaputte Fensterscheibe aufkommen.

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