Zeugenaufruf

Radfahrer lässt Schwerverletzten bewusstlos zurück

Ohne Hilfe zu leisten, verlässt ein unbekannter Radfahrer den Unfallort. Der verletzte 69-Jährige kann erst später selbst den Notruf wählen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Schwaikheim (dpa/lsw) - Bewusstlos und schwer verletzt ist ein 69-Jähriger von einem Unfallfahrer im Rems-Murr-Kreis zurückgelassen worden. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer sei mit dem Mann in Schwaikheim zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Fußgänger sei dabei verletzt worden.

Anschließend sei der Radfahrer am Donnerstagabend geflüchtet - ohne Erste Hilfe zu leisten, hieß es. Erst später sei der 69-Jährige zu Bewusstsein gekommen. Er selbst habe den Notruf gewählt und sei daraufhin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

18.06.2023