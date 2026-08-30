Radfahrer prallt frontal auf Bus - schwer verletzt in Klinik
Ein Radfahrer kollidiert frontal mit einem Bus. Ein Rettungshubschrauber bringt den Schwerverletzten in eine Klinik. Wie es zu dem Unfall kam.
Tettnang (dpa/lsw) - Ein 39 Jahre alter Radfahrer ist in Tettnang (Bodenseekreis) frontal mit einem Bus kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Der Mann sei in einem für Radfahrer gesperrten Baustellenbereich unterwegs gewesen, als es zu dem Unfall kam, teilte die Polizei mit. Dort prallte er frontal mit dem Omnibus zusammen.
Der 49 Jahre alte Busfahrer wollte laut Mitteilung nach rechts in eine provisorische Grundstückseinfahrt abbiegen und lenkte den Bus dafür auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm der Radfahrer entgegen. Der 39-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des Busses.
Der Radfahrer wurde laut Polizei nach einer medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Nach ersten Erkenntnissen bestand keine Lebensgefahr. Der Busfahrer blieb unverletzt.