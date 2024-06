Radfahrer stirbt nach Unfall in Kassel

Kassel (dpa/lhe) - Ein Fahrradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Kassel lebensgefährlich verletzt und ist später im Krankenhaus gestorben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 76-Jährige am Montagmittag mit seinem Pedelec aus unbekannten Gründen offenbar ungebremst gegen die ausgefahrene Stütze eines Lkw-Krans gefahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er am Nachmittag starb.