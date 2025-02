Königsbronn (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist im Landkreis Heidenheim von einem Auto angefahren worden und an seinen Verletzungen gestorben. Ein Zeuge entdeckte den 68-Jährigen am Morgen auf einer Straße in Königsbronn, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer war unerkannt geflüchtet.