Radfahrer will Straße überqueren und stößt mit Auto zusammen

Offenburg (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist beim Überqueren einer Straße in Offenburg (Ortenaukreis) mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 45-Jährige habe am Samstagabend an einer Verkehrsinsel die Straße überqueren wollen und war dafür von einem Radweg aus auf die Fahrbahn gesteuert, teilte die Polizei mit. Dabei habe er nicht auf den Verkehr geachtet, der 32 Jahre alte Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können.