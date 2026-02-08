Radfahrer will Straße überqueren und stößt mit Auto zusammen
Über eine Verkehrsinsel will ein Radfahrer auf die andere Straßenseite. Dabei rechnet er offenbar nicht mit einem heranfahrenden Auto. Die Polizei hat einen Verdacht.
Offenburg (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist beim Überqueren einer Straße in Offenburg (Ortenaukreis) mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 45-Jährige habe am Samstagabend an einer Verkehrsinsel die Straße überqueren wollen und war dafür von einem Radweg aus auf die Fahrbahn gesteuert, teilte die Polizei mit. Dabei habe er nicht auf den Verkehr geachtet, der 32 Jahre alte Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können.
Sanitäter brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme habe der Radfahrer alkoholisiert gewirkt, so die Ermittler. Ob das eine Auswirkung auf den Unfall hatte, werde nun untersucht. Der Mann habe eine Blutprobe abgeben müssen.