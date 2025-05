Mannheim (dpa/lsw) - Ein Fahrradfahrer ist einer Fußgängerin in Mannheim über den Fuß gefahren und hat sie anschließend gewürgt. Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Mann. Den Angaben nach war die 42-Jährige am Samstag mit ihrem Hund auf dem Gehweg unterwegs, als der Radfahrer ihr an einer Bushaltestelle über den Fuß fuhr.