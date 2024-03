Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Dreieich/Offenbach (dpa/lhe) - Eine Radfahrerin ist am Ostersonntag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf einer Bundesstraße bei Dreieich-Offenthal schwer verletzt worden. Die Frau und der 32 Jahre alter Autofahrer seien auf der B486 in Richtung Urberach gefahren und aus zunächst ungeklärter Ursache in der Höhe der Einmündung einer Landstraße zusammengestoßen, teilte die Polizei in Offenbach mit. Die Radfahrerin sei dabei gestürzt und schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und einen Schock. Die Bundesstraße wurde wegen der Bergungsarbeiten zwischenzeitlich voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Einzelheiten waren zunächst unklar.