Unfall

Radfahrerin nach Sturz in Lebensgefahr

Eine 63-Jährige möchte mit ihrem Rad auf den Gehweg auffahren. Sie stürzt - und wird schwer verletzt.

Die 63 Jahre alte Frau kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Klinikum. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die 63 Jahre alte Frau kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Klinikum. (Symbolbild)

Steißlingen (dpa/lsw) - Eine Radfahrerin ist bei einem Sturz in Steißlingen (Landkreis Konstanz) lebensgefährlich verletzt worden. Die 63-Jährige wollte am Samstag auf den Gehweg auffahren und stürzte hierbei zu Boden, wie die Polizei mitteilte. Demnach versorgten mehrere Ersthelfer die Frau sofort. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen kam sie in ein Klinikum.

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