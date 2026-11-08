Radfahrerin nach Sturz in Lebensgefahr

Steißlingen (dpa/lsw) - Eine Radfahrerin ist bei einem Sturz in Steißlingen (Landkreis Konstanz) lebensgefährlich verletzt worden. Die 63-Jährige wollte am Samstag auf den Gehweg auffahren und stürzte hierbei zu Boden, wie die Polizei mitteilte. Demnach versorgten mehrere Ersthelfer die Frau sofort. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen kam sie in ein Klinikum.