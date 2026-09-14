Jubelfeier

Radio Klinikfunk: Jubiläum mit 45-stündigem Sendemarathon

Seit 40 Jahren will das wohl größte Klinikradio Deutschlands für gute Laune im Krankenhaus sorgen – und ist für manche Ehrenamtliche ein Sprungbrett in die Medienwelt. Dazu zählen auch bekannte Namen.

Die Helios HSK Wiesbaden bietet seinen Patienten und Patientinnen ein 24-Stunden-Radio und das seit über 40 Jahren. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Die Helios HSK Wiesbaden bietet seinen Patienten und Patientinnen ein 24-Stunden-Radio und das seit über 40 Jahren. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das nach eigenen Angaben bundesweit größte Krankenhausradio Radio Klinikfunk Wiesbaden feiert gleich zwei Jubiläen: Der Verein besteht seit 45 Jahren und der Sender ist seit 40 Jahren auf Sendung. Dazu veranstaltet das Krankenhausradio einen 45-stündigen Sendemarathon. 

Wenn Moderator Peter C. Klein das Mikrofon einschaltet, geht es vor allem um eins: gute Laune und Ablenkung im Klinikalltag. Bis zu 1.000 Patientinnen und Patienten können das täglich ausgestrahlte 24-Stunden-Programm hören. Der Sender arbeitet komplett ehrenamtlich.

Auch Ingo Zamperoni war auf Sendung

Was 1981 als kleine Initiative begann, ist heute ein Verein mit mehr als 100 Mitgliedern. Fünf Jahre nach der Gründung durch Hans Gero von Gersdorff bekam Radio Klinikfunk laut eigener Mitteilung sein erstes Studio im Keller der damaligen Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden. Am 9. Februar 1986 ging der Sender erstmals live auf Sendung.

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Seitdem ist Radio Klinikfunk für viele Ehrenamtliche weit mehr als ein Hobby: Viele sammelten hier ihre ersten Erfahrungen am Mikrofon und starteten so ihre Karriere in der Medienwelt. Auch Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni sowie die SWR-Moderatoren Claudia Deeg und Michael Münkner begannen den Angaben zufolge ihre Medienkarrieren beim Wiesbadener Krankenhausradio.

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