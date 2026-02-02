Radlader in Hanau mit Hakenkreuzen beschmiert und beschädigt
Unbekannte haben in Hanau einen Radlader mit Hakenkreuzen beschmiert und beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall auf einer Grünfläche.
Hanau (dpa/lhe) - Ein Radlader ist in Hanau beschädigt und mit Hakenkreuzen und Schriftzügen beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, hinterließen die unbekannten Täter rund 2.000 Euro Sachschaden an dem Fahrzeug. Die Arbeitsmaschine sei zwischen Dienstagnachmittag und Freitagabend auf einer Grünfläche abgestellt gewesen. Neben den Schmierereien seien mehrere Scheiben des Fahrzeugs beschädigt worden. Zudem hätten die Täter wohl zwei Kraftstofffilter aus der Fahrerkabine mitgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen und sucht Zeugen für den Vorfall.